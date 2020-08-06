قبل موقعة الغد.. ماذا يفعل الزمالك والمصري مع صافرة "محمد عادل"؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:04 ص
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري تعيين محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الدور الأول بالدوري الممتاز، والتي ستقام في تمام الثامنة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويعاون محمد عادل في إدارة لقاء الزمالك والمصري كل من، تحسين السادات مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني، وعبد العزيز السيد حكم رابع، بينما أمين عمر حكم الفيديو ويساعده أحمد حمدي.

نتائج مباريات الزمالك والمصري مع صافرة محمد عادل:

الزمالك

أدار الحكم محمد عادل 14 مباراة للزمالك خلال مسيرته التحكيمية، فاز الفارس الأبيض في 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين.

وقام "عادل" بإشهار البطاقة الصفراء 24 مرة في وجه لاعبي الزمالك، بالإضافة لـ 3 حالات طرد، واحتسب للفريق 3 ركلات جزاء.

بينما أشهر البطاقة الصفراء لمنافسي الزمالك 27 مرة، وحالتي طرد، واحتسب ضد الأبيض 3 ركلات جزاء.

وأدار "عادل"  مباراة وحيدة للزمالك هذا الموسم أمام المقاصة بالدوري الممتاز، وفاز الأبيض بهدف نظيف.

المصري:

بينما أدار محمد عادل 13 مباراة للمصري البورسعيدي، حيث فاز الفريق في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات.

أشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعبي المصري 25 مرة، وحالة طرد وحيدة، واحتسب للفريق البورسعيدي 4 ركلات جزاء.

 بينما أشهر البطاقة الصفراء في وجه منافسي المصري البورسعيدي 21 مرة، وحالتين طرد، واحتسب ضد المصري ركلتي جزاء.

كما أدار الحكم محم عادل مباراة وحيدة للمصري هذا الموسم أمام بيراميدز انتهت بالتعادل 1-1.

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محمد عادل المصري والزمالك المصري الزمالك الدوري المصري

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