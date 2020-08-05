شباب الصحفيين تطالب المصريين بالمشاركة في عرس مجلس الشيوخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:35 م
هيثم طوالة
هيثم طوالة
طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالمشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي الجديد المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تحدد لها يومي الاحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري بمقار السفارات المصرية بالخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 اغسطس الجاري باللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الجبهة أن المشاركة واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن حريص على إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن جموع المصريين الشرفاء الابطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سوف يبهرون العالم كعادتهم بالمشاركة في الانتخابات بكثافة عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف طوالة أن مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة لتكتمل غرفتي الحياة النيابية حيث ينظر العالم بعين التقدير والاعجاب لاستعداد الدولة المصرية لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن العالم سوف يتوقف لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني.مؤكدين على مشاعرهم الصادقة تجاه بلدهم.

استعداد مصر لانتخابات مجلس الشيوخ

وفي سياق منفصل، يستعد المصريون الآن لانتخابات مجلس الشيوخ، وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بأنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء التصويت في الانتخابات التي سوف تجري خارج مصر خلال يومي الأحد والاثنين  القادمين 9 و10 أغسطس، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات في سائر دول العالم، وفي داخل مصر ستكون الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وسوف نوضح للأشخاص الذين لهم الحق في الانتخاب كيفية معرفة مقر لجنتهم الانتخابية، وهناك ثلاث طرق للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية منها دخول الرابط الرسمي للجنة العليا للانتخابات.

وأعلنت رسميًا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمواطنين في مصر، والذين بلغوا السن القانوني ولهم الحق في النزول لانتخابات مجلس الشيوخ، الاستعلام عن لجانهم الانتخابية، عبر الموقع الرسمي  للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا، ويهدف ذلك الي التسهيل على جميع الناخبين  الوصول إلى اللجان الانتخابية.

وصرحت الهيئة العليا للانتخابات، بأن قاعدة البيانات المعروضة حاليا، تضم كل الأشخاص الذين قد بلغ  سن 18 عاما وما فوق ولديهم بطاقة رقم قومي، وسنوضح خلال الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية كالآتي:

- دخول موقع اللجنة العليا للانتخابات.
- ستجد أمامك خانة المطلوب كتابة الرقم القومي وهو مكون من 14 رقم.
- ثم بعدها اضغط علي كلمة استعلم.
- ستجد مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ جبهة شباب الصحفيين انتخابات المصريين

أخبار تهمك

بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

منذ نصف ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ ساعتين

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يومين

ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعة

ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

راغبو الترشح لمجلس الشيوخ يواصلون توافدهم على محكمة الإسكندرية

تلقت أوراق 72.. غلق أبواب الترشح للشيوخ في محكمة الإسكندرية

'الوطنية للصحافة' تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات 'الشيوخ'

بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ

بالرقم القومي أو الخط الساخن.. اعرف الآن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

شباب الصحفيين: العالم ينظر بعين التقدير لمصر في الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

07:31 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا