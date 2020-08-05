في رسالة مؤثرة لشعبه.. محافظ بيروت: المشهد تقشعر له الأبدان

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن عمليات البحث عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت لاتزال مستمرة، ونعمل على رفع الأنقاض بتمهل حفاظًا على أرواح الأشخاص المدفونين، كما أننا ما نزال نحصي الأضرار الهائلة الناتجة من الانفجار، ونقوم خطة العمل لتأمين منازل آلاف الاشخاص الذين فقدوا منازلهم.





وتابع "عبود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه يعمل على إعداد خطة لجمع الأموال، وتحريك الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الأعباء الكبير الناتجة عن هذه الكارثة، ويتم العمل على تأمين التموين اللازم للأهالي، والتأكد من سلامة الجسور والمنشئات العامة.





ولفت إلى أن محافظة بيروت قامت بإعداد مستشفيات ميدانية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والدول الصديقة، مشيرًا إلى أن أهالي بيروت في حالة صدمة، بعدما رأوا مدينتهم منكوبة ومدمرة بصورة لم تحدث في الحرب الأهلية أو أي زمن آخر، معقبًا: "نحن أمام مشهد تقشعر له الأبدان".





وأشار إلى أن الضرر الذي لحق ببيروت كبير جدًا، في ظل مواجهة لبنان ظروف اقتصادية صعبة، خلاف أنتشار ازمة كورونا، وهذا يجعل عملية إعادة بناء بيروت مسألة صعبة جدًا.





ووجه رسالة إلى الشعب اللبناني قائلًا: "نحن في محنة كبيرة، وأنتم ضحيتم كثيرًا، وعليكم أن تعرفوا أن بلدية بيروت منكم وإليكم".





أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، عن دعمه للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وقال جونسون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صور ومقاطع فيديو بيروت مروعة.. كل أفكاري وصلواتي مع الذين سقطوا في هذا الحادث المروع".





وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم الدعم للشعب اللبناني بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك لأولئك البريطانيين المتضررين.





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.





وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.





وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.





هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.





كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.





وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.





ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.





وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.





وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.