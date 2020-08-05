صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام تتراجع في يونيو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الأربعاء أن صادرات النفط الخام الأمريكية تراجعت إلى 2.75 مليون برميل يوميا في يونيو ، من 2.93 مليون برميل يوميا في مايو .

وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة صًدرت 657 ألف برميل يوميا من الخام إلى الصين في يونيو ، و352 ألف برميل يوميا إلى الهند، و311 ألف برميل يوميا إلى كندا.

وينشر مكتب التعداد بيانات التجارة الخارجية للنفط قبل أسابيع من البيانات الشهرية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، التي تستند أرقامها إلى بيانات مكتب التعداد، تقريرها الشهري بشأن تجارة النفط في نهاية الشهر.

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