هل ينضم "السعيد" للقائمة؟.. 30 هدافًا من "خارج القطبين" في تاريخ الدوري المصري

يحلم عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي في التتويج بلقب "هداف" النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعد قرار استئناف منافسات البطولة مجددا غدا الخميس 6 أغسطس بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





ويعتلي "السعيد" صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، متفوقا بـ4 أهداف عن أقرب ملاحقيه محمد شريف لاعب إنبي المعار إليه من الأهلي صاحب الـ9 أهداف، بينما يأتي في المركز الثالث بالقائمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون وسجل 7 أهداف.





ويتطلع "السعيد" للانضمام لقائمة هدافي الدوري المصري الممتاز من خارج "القطبين"، حيث استطاع 30 لاعبًا من نجوم الأندية المصرية المختلفة، بعيدًا عن لاعبي الأهلي والزمالك، التتويج بلقب "هداف" البطولة المحلية عدة مرات منذ انطلاقها في موسم 1948 – 1949.





وكان أول هداف في تاريخ الدوري المصري من خارج الأهلي والزمالك وهو "السيد الضيظوي" نجم المصري السابق وحصد لقب الهداف برصيد 15 هدفا موسم 1948/1949، كما أن هداف النسخة الأخيرة من البطولة المحلية كان ايضًا من خارج "القطبين" وهو "أحمد علي" مهاجم المقاولون بالموسم الماضي وسجل 18 هدفًا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير قائمة "هدافين" الدوري المصري من خارج "القطبين" الأهلي والزمالك:-





- السيد الضيظوي:





حصد نجم المصري البورسعيدي السابق السيد الضيظوي لقب هداف الدوري الممتاز (4 مرات) في تاريخه، حيث توج باللقب في الموسم الأول للبطولة المحلية 1948/1949 برصيد 15 هدفًا، كما كرر الإنجاز نفسه موسم 1952/1953 وحصد لقب الهداف برصيد 18 هدفًا.





كما حصل نجم المصري على لقب هداف الدوري مناصفة مع عوض عبد الرحمن نجم الإسماعيلي السابق موسم 1950 / 1951 بعدما سجل كل منهما 12 هدفًا، وفي موسم 1958/1959 توج "الضيظوي" هدافًا للدوري الممتاز برصيد 15 هدفًا.





- حمدتو أحمد:





يُعد السوداني حمدتو أحمد نجم الترسانة السابق أول هداف أجنبي في تاريخ بطولة الدوري المصري، وحصد لقب "الهداف" رفقة الشواكيش موسم 1949/1950 بعدما سجل 10 أهداف.





- عوض عبد الرحمن:





نجم الإسماعيلي السابق عوض عبد الرحمن حصل على لقب هداف الدوري الممتاز موسم 1950/1951 مناصفة مع السيد الضيظوي نجم المصري السابق وسجل كل منهما 12 هدفا.





- عبد النبي محمود:





حصل نجم الترسانة السابق عبد النبي محمود على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 1953/1954 بعدما سجل 21 هدفًا.





- صلاح أبوجريشة:





انتزع صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق لقب هداف الدوري الممتاز موسم 1955/1956 بعدما سجل مع الدراويش 13 هدفا بالبطولة المحلية.





- حمدي عبد الفتاح:





حصل نجم الترسانة السابق حمدي عبد الفتاح على لقب هداف الدوري الممتاز (3 مرات) خلال مسيرته الكروية، الأولي كانت في موسم 1956/1957 وسجل 22 هدفًا، وكرر الإنجاز نفسه بالموسم التالي 1957/1958 وسجل 19 هدفًا، وحصد اللقب مجددًا موسم 1959/1960 وسجل 14 هدفًا.





- مصطفي رياض:





نجم الترسانة السابق مصطفي رياض حصد لقب هداف الدوري الممتاز (مرتين)، الأولي كانت في موسم 1961/1962 وسجل 20 هدفًا، والثانية موسم 1963/1964 وسجل 26 هدفًا.





- حسن الشاذلي:





نجم الكرة المصرية السابق وأسطورة نادي الترسانة حسن الشاذلي حصل على لقب هداف الدوري الممتاز (4 مرات) خلال مسيرته الكروية.





وفاز الشاذلي بلقب الهداف موسم 1962/1963 برصيد 29 هدفًا، وعاد للتتويج باللقب مجددًا موسم 1964/1965 بعدما سجل 23 هدفًا، ,وفاز باللقب للمرة الثالثة موسم 1965/1966 برصيد 18 هدفًا، وتوج هدافًا للبطولة مرة أخري موسم 1974/1975 بعد تسجيل 34 هدفا.





ويعد "الشاذلي" أكثر لاعبًا تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الممتاز بتسجيله 34 هدفًا في موسم 1974/1975.





- علي أبوجريشة:





حصل على أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق على لقب هداف الدوري الممتاز موسم 1966/1967 بعدما سجل 15 هدفًا.





- محمد عماشة:





توج محمد عماشة نجم غزل المحلة السابق بلقب هداف الدوري الممتاز موسم 1972/1973 بعدما سجل 12 هدفًا بالبطولة.





- أسامة خليل:





فاز نجم الإسماعيلي السابق أسامة خليل بلقب هداف الدوري الممتاز موسم 1975/1976 بعدما سجل 18 هدفًا.





- جمال جودة:





نجح نجم المصري البورسعيدي السابق جمال جودة في حصد لقب هداف الدوري الممتاز موسم 1981/1982 برصيد 9 أهداف.





- محمود المشاقي:





حصل نجم غزل المحلة السابق محمود المشاقي على لقب هداف الدوري الممتاز (مرتين)، حيث فاز باللقب موسم 1982/1983 برصيد 9 أهداف، وفي موسم 1988/1989 برصيد 11 هدفا.





- أيمن شوقي:





حقق أيمن شوقي لقب هداف الدوري الممتاز مع فريق الكروم موسم 1983/1984 برصيد 8 أهداف، ويعد صاحب أقل عدد أهداف في موسم واحد لصاحب لقب هداف البطولة .





- محمد حازم:





توج نجم الإسماعيلي السابق محمد حازم بلقب هداف الدوري الممتاز (مرتين) في تاريخه، موسم 1984/1985 برصيد 11 هدفًا، وموسم 1985/1986 برصيد 11 هدفًا أيضًا.





- عماد سليمان:





فاز نجم الإسماعيلي السابق عماد سليمان بلقب هداف الدوري الممتاز موسم 1986/ 1987 بعدما سجل 11 هدفًا.





- أحمد الكأس:





حصد أحمد الكأس لقب هداف الدوري الممتاز (3 مرات) بقميص فريق الأوليمبي السكندري، حيث فاز باللقب (مرتين) منفردًا، موسم 1991/1992 وسجل 14 هدفًا، وموسم 1992/1993 وسجل 16 هدفًا، وفاز باللقب مناصفة مع بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي السابق موسم 1993/1994 وسجل كل منهما 15 هدفًا.





- بشير عبد الصمد:





تقاسم نجم الإسماعيلي السابق لقب هداف الدوري مع أحمد الكأس نجم الأوليمبي موسم 1993/1994 وسجل كل منهما 15 هدفًا.





- عبد الله الصاوي وأحمد ساري:





حصل الثنائي عبد الله الصاوي نجم القناة السابق، وأحمد ساري نجم الإتحاد السكندري السابق على لقب هداف الدوري مناصفة بينهما موسم 1994/1995 وسجل كل منهما 10 أهداف.





- أيمن محب:





فاز نجم المنصورة السابق أيمن محب بلقب هداف البطولة المحلية موسم 1996/1997 برصيد 17 هدفًا.





- جون أوتاكا:





فاز النيجيري جون أوتاكا نجم الإسماعيلي السابق بلقب هداف الدوري موسم 1999/2000 بعدما سجل 17 هدفا رفقة الدراويش.





- علاء إبراهيم:





حصد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق لقب هداف الدوري الممتاز مع فريق بتروجيت موسم 2007 / 2008 برصيد 15 هدفًا.





- بابا أركو:





حصل ارنست بابا أركو على لقب هداف الدوري الممتاز مع فريق طلائع الجيش مناصفة مع الأنجولي فلافيو نجم الأهلي موسم 2008 / 2009 بعدما سجل كل منهما 12 هدفًا.





- بوبا منسواه:





توج النيجيري بوبا منسواه نجم اتحاد الشرطة بلقب هداف الدوري موسم 2009 / 2010 برصيد 14 هدفًا.





- أحمد عبد الظاهر:





مهاجم الأهلي السابق أحمد عبد الظاهر حصل على لقب هداف الدوري الممتاز مع انبي موسم 2010 / 2011 مناصفة مع محمود شيكابالا نجم الزمالك وسجل كل منهما 13 هدفا.





- جون آنطوي:





فاز الغاني جون آنطوي بلقب هداف الدوري الممتاز مع الإسماعيلي موسم 2013 / 2014 برصيد 11 هدفًا.





- حسام باولو:





فاز مهاجم الزمالك السابق حسام باولو بلقب هداف الدوري الممتاز (مرتين)، الأولي بقميص فريق الداخلية موسم 2014/2015 وسجل 20 هدفًا، والثانية مع فريق سموحة موسم 2015/2016 وسجل 17 هدفًا.





- أحمد الشيخ:





نجم الأهلي الحالي أحمد الشيخ حصل على لقب هداف الدوري الممتاز مع فريق المقاصة موسم 2016/2017 بعدما سجل 17 هدفًا.





- أحمد علي:





حقق أحمد علي لقب هداف الدوري مع فريق المقاولون العرب الموسم الماضي بـ18 هدفا.



