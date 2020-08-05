النيابة الإدارية تكشف تفاصيل البروتكول الموقع مع "الوطنية للتدريب"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن البروتكول الموقع بين النيابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، هو الأول من نوعه، حيث لأول مرة تعقد الأكاديمية بروتكول تعاون مع إحدى الهيئات القضائية في مصر.

وأشار "سمير"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن البروتكول يستهدف تأهيل المرشحين للعمل في النيابة الإدارية، واكتساب المعارف الجديدة، وتطوير الأداء، معقبا: "العلم بيطور ونحتاج أن نواكب هذا التطور".

قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتوقيع على بر،توكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء أن توقيع البروتوكول في إطار رؤية المستشار عصام المنشاوي نحو أهمية تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لأعضاء النيابة الإدارية والإداريين العاملين بها بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.

وأضاف متحدث النيابة الإدارية أن البروتوكول يستهدف الآتي:

- التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها من المستشارين أو من الإداريين العاملين بها.

- التعاون في تنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب.

- التعاون في تبادل الخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية.

- التعاون في تنظيم وعقد أنشطة مشتركة من (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات...إلخ) وفقًا لما يتفق عليه الطرفين.

وأهدى المستشار عصام المنشاوي درع النيابة الإدارية للدكتورة رشا راغب تقديرًا للتعاون الوثيق بين النيابة الإدارية وللدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري لجميع العاملين بالدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.

من جانبها، قدمت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية للمستشار عصام المنشاوي، تقديرًا لرسالة النيابة الإدارية السامية داخل منظومة العدالة المصرية، وأكدت على أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم بين الأكاديمية والنيابة وكونه البروتوكول الأول من نوعه الذي توقعه الأكاديمية مع إحدى الهيئات القضائية في إطار ما تقوم به الأكاديمية من دور رئيسي في تدريب وتأهيل العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة.

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