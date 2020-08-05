النصر بالطاقم الأزرق والهلال بالأبيض في ديربي الرياض اليوم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ديربي الرياض الذي سوف يجمع بين الهلال والنصر مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دبي، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وتقرر أن يرتدي فريق النصر الطقم الأزرق كاملًا، بينما يظهر الفريق الهلالي بالطقم الأبيض الكامل في لقاء الديربي الذي ينطلق بعد أقل من ساعتين من الآن.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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