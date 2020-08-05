تقرير يكشف الإدانات الأميركية لتدخلات تركيا في ليبيا (فيديو)

نشرت منصة " مداد نيوز" السعودية، تقرير فيديو بعنوان " إدانة أمريكية لتدخلات تركيا في ليبيا"، يوضح تفاصيل تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من التدخلات العسكرية الأجنبية، وخاصة تركيا في الشأن الليبي، ووجود قوات مرتزقة ومليشيات على العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية نددت بكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، بما فيها استخدام المرتزقة والمليشيات الإرهابية، على العاصمة الليبية طرابلس، وعلى الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلد موحد.

وأشار التقرير، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث مع عدة قادة في العالم بشأن ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبحث ترامب ضرورة نزع فتيل الوضع في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ولم يتضح بعد إن كان بحث الوضع مع قادة أتراك.

وأضاف أن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية ، محذراً من مواصلة تركيا في إرسال المرتزقة والمتطرفين الى ليبيا، مشيرا الى أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف من المرتزقة السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2020، وعرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب مرتزقة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وتابع: "وحث كافة الأطراف على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باستئناف العمل، بكل شفافية، وتطبيق حل بغير استخدام السلاح لسرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة".