شاهد.. السيسي يتفقد تطوير منطقة المنتزه لإعادتها لسابق عهدها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية.
 
وحسب فيديو للمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية شاهد الرئيس أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الاولى من مراحل التطوير والتجهيز المخططة لمنطقة المنتزه والتي تستهدف اعادة تلك المنطقة لسابق عهدها كمتنزه سياحي وتاريخي عالمي.

وتستهدف الدولة إعادة تلك المنطقة لسابق عهدها كمنتزه سياحي وتاريخي عالمي.


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