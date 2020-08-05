خطوة بخطوة.. طريقة التقديم في كلية الشرطة 2020

بدأت أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات تقديم من الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية لهذا العام 2020، بعد أن وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة.





وفيما يلي يكشف "الفجر" كل ما يجب أن تعرفه عن التقديم بكلية الشرطة تزامنا مع فتح باب التقديم:





- التقديم يتم عبر موقع وزارة الداخلية على الانترنت.





- الخطوة التالية بعد الدخول على موقع الوزارة يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.





- بعد الدخول على موقع أكاديمية الشرطة يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي – رقم الجلوس.





- فور إدخال تلك المعلومات تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن "الاسم – المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية".





- بعد ذلك يختار الطالب يومًا من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.





- وهنا يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به، والذى سيتواصل به مع الموقع.





وشرط الالتحاق بكلية الشرطة الحصول في الثانوية العامة مجموع 65% لهذا العام 2020، أو العام السابق 2019، أو الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2020، أو العام السابق 2019.





وبدأ التقديم في كلية الشرطة من 20 يوليو وحتى 30 يوليو للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الماضي، ومن اليوم الأربعاء 5 أغسسطس حتى 20 اغسطس للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وهي آخر ثانوية عامة بالنظام القديم.



