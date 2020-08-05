غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق الملكي التي تستعد لمواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الجمعة المقبل، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريق قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، مما يجعل الفريق الملكي مطالبًا بتحقيق الفوز بنتيجة 2-0 أو 2-1 ويتجهان للوقت الإضافي ثم ركلات الجزاء.
وجاءت قائمة الريال واليت شهجت غياب جاريث بيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونسي أريولا – ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيرلاند ميندي – خافا مارتينيز

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – فينيسوس جونيور – رودريجو جويس


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