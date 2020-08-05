ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد تراجع المخزون الأمريكي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:54 م
أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.4 مليون برميل بأكثر من توقعات المحللين.

كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بمقدار 100 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتتزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" عالمياً لتتجاوز 18.4 مليون شخص، كما أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز ألف حالة يومياً، بالإضافة لتراجع بعض الولايات الأمريكية عن خطط إعادة فتح اقتصاداتها.

وعلى صعيد آخر، تزايدات التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب انفجار ضخم وقع في منطقة ميناء بيروت بالأمس.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 3.6 بالمائة ليصل إلى 46.03 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بأكثر من 3.9 بالمائة مسجلاً 43.34 دولار للبرميل.

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