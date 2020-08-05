الزراعة: ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 11 محافظة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:26 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
كشف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اليوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 8 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي وحملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات.

وقال عبد الحكيم إن مديريات الطب البيطري بالمحافظات قامت بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 11 محافظة وهي (بنى سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا).

وأوضح أن الحملة قامت بالمرور والتفتيش على 93 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 58 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. 

وقد تم اصدار 17 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 38 منشأة بيطرية بمحافظات: بنى سويف – الإسماعيلية – الشرقية – القليوبية – قنا – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – الفيوم - المنيا، تم عمل 7 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الادوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية – القليوبية – الفيوم – المنيا.

قام جهاز شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الحيواني ومع إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ بالتفتيش على مخزن خاص بإضافات الاعلاف بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ووجدت ادوية بيطرية بعدد(2199 عبوة) ووجدت إضافات اعلاف بعدد (4 طن و798 كجم) ما بين منتهية الصلاحية ومحظورة الاستخدام، كمادتم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (8) مركز بيطري مخالف بمحافظات: بنى سويف – الإسماعيلية – الدقهلية.

وأضاف محمود ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أيضا عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 8 طن و112 كجم في 20 محافظة. 
وقال إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، السويس، الإسماعيلية، اسوان، الوادي الجديد" حيث تم تحرير 152 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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محافظة لحوم دواجن بوابة الفجر الزراعة

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