محمد الطوخي: "بنتي حبيبتي" تخطت مليون مشاهدة وأستعد لطرح أغنية عن النيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها حول أغنية "بنتي حبيبتي"، التي طرحها مؤخراً، وأكد في بيان صحفي أن الاغنية تخطت اليوم "الاربعاء" حاجز المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

والاغنية كلمات عصام حسني ، والحان محمد الطوخي ، وتوزيع أسامة عبد الهادي ، وإنتاج I media محسن أحمد ، وإخراج محمد القاضي. 


وأضاف الطوخي، أنه يستعد حالياً لطرح اغنية جديد عن النيل ، من كلمات إبراهيم عبد الفتاح وتوزيع أسامة عيد الهادي ، ووتريات المايسترو حمادة الموجي ، وإخراج تامر الخشاب. 

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