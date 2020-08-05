الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تدعو دول المنطقة لدورة تدريبية افتراضية في الجودو وبتنظيم مصري





بعد فترة توقف قصيرة لالتقاط الانفاس ولاجازات عيد الأضحى المبارك تعود على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية زوم ZOOM، الدورات التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص والتي تشرف عليها الرئاسة الأولمبياد الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى من خلال مقرها الرئيسى بالقاهرة مع مختلف برامج المنطقة ، حيث يقوم الاولمبياد الخاص المصرى يوم 10 أغسطس بتنظيم الدورة التدريبية فى رياضة الجودو تحت عنوان " أساسيات تدريب الجودو للاعبين فى ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص " ويلقي المحاضرة الرئيسية الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان ، المحاضر الدولى المعتمد فى الأولمبياد الخاص ، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019 ، رئيس منطقة القاهرة والجيزة للجودو ومدرب منتخب مصر السابق.





وصرح دكتور عماد محي الدين مدير عام التدريب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية بأن تلك الدورة تأتى استكمالا لمجموعة الدورات الاقليمية التى اعتمدها المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمي بهدف زيادة عدد الرياضات التى سوف تشارك بها برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية القادمة بألمانيا عام 2023 ، وكانت الفترة الماضية قد شهدت دورات فى الجمباز والكرة الشاطئية والشراع ، وكلها تعد رياضات جديدة على برامج المنطقة ، خاصة وان الالعاب الصيفية تشهد 26 رياضة اولمبية ، وحرص الرئاسة الإقليمية على دفع برامج المنطقة لزيادة عدد الرياضات التى تشارك فيها ، ومن بينها رياضة الجودو.





فيما أضاف شريف الفولى مديرعام الالعاب والمسابقات بأننا نتابع عن كثب الخط البياني لمشاركات برامج المنطقة فى رياضات الالعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية ، وايضا الالعاب الاقليمية ، ونحرص على أن يكون هذا الخط فى تصاعد مستمر ، فلو لاحظنا أن الالعاب الاقليمية الاولى التى أقيمت بالقاهرة 1999 شهد ثلاث رياضات ، واخر العاب اقليمية أقيمت بأبوظبي 2018 شهدت 21 رياضة ، وايضا أول ألعاب عالمية شاركت بها برامج المنطقة كان عدد الرياضات أيضا ثلاث رياضات العاب القوى والسباحة وتنس الطاولة ، اخر العاب عالمية أقيمت بأبوظبي 2019 تخطت مشاركات برامج المنطقة فى أكثر من 21 رياضات ، وندعم مختلف برامج المنطقة من أجل زيادة أعداد الرياضة التى تمارس فى تلك البرامج.





فيما صرح دكتور باسم تهامي المدير الوطنى للبرنامج المصرى بأن خطة التدريب المعتمدة من قبل مجلس أمناء يونيفيد ايجيبت الاولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء كان شديد الحرص على أن يزيد البرنامج المصرى من عدد الرياضة التى يشارك بها فى الالعاب العالمية والإقليمية ، والتي تشهد كل العاب زيادة فى عدد الرياضات ، وكانت آخر عدد رياضات شاركت فيها مصر فى اخر العاب عالمية أقيمت بأبوظبي 2019 فى 14 رياضة ، وهى عدد رياضات تزيد على مشاركة مصر فى عالمية لوس انجلوس 2015 ، وبإذن الله نعمل على زيادة عدد الرياضات التى سوف تشارك بها مصر فى العالمية الصيفية بألمانيا 2023 ، أول خطوه نبدأ بها هي عمل قاعدة من المدربين فى الرياضة الجديد ، وهو عمل يتم من خلال خطة استراتيجية تسعى من خلالها إلى زيادة عدد الرياضات ، وهو بالتالي ينعكس على زيادة عدد اللاعبين الممارسين لتلك الرياضات ، ولكن لابد فى البداية من بناء قاعدة من المدربين المؤهلين علميا وهو ما نسعى اليه من خلال تلك الدورات ،وننتظر عودة النشاط الرياضى بإذن الله منتصف هذا الشهر ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة اللاعبين والمدربين وجميع المنتمين للاولمبياد الخاص.



