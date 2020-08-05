قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:27 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

قال إيهاب واصف عضو شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التعاملات المسائية بنحو 5 جنيهات بجانب المكاسب الصباحية للمعدن الأصفر، ليواصل القفزات التاريخية الغير مسبوقة خلال التعاملات بالسوق العالمي والمحلي .

وكشف واصف عن أن سعر الذهب سجل اليوم 1051 جنيهاً لعيار 24، فيما بلغ عيار 21 نحو 920 جنيهاً، في حين سجل عيار 18 نحو 788.55 جنيهاً.

وأشار عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إلى أن الجنيه الذهب سجل 7360 جنيهاً.

وتوقع واصف، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 27 دولاراً خلال تعاملات اليوم، ليصل المعدن إلى مستوى قياسي جديد، مع ترقب بيانات اقتصادية وضعف العملة الأمريكية.

ويستفيد المعدن الأصفر من ضعف الدولار الأمريكي، والذي يعتبر بمثابة بديل للملاذ الآمن، الأمر الذي يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويتلقى المعدن الدعم من رهانات مزيد من تدابير التحفيز الرامية إلى تعافي الاقتصاد المنهك من الوباء، حيث لا تزال مفاوضات صفقة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار جارية.

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