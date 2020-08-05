أحدهم بشأن الهاتف المحمول.. 4 محظورات أثناء تظلمات الثانوية العامة

بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بفتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، لمدة خمسة عشر يومًا، فهناك بعض المحظورات التي يجب معرفتها، حتى لا يكون الطالب عرضة لها.





١. يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.





٢. يحظر تخلف الطالب عن الموعد المحدد، له للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك.





٣. ليس من حق الطالب المتخلف عن الموعد المحدد له، التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.





٤. يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده.





وقررت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.





يحق للطلبة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي، تقديم التظلم.





وحددت وزارة التربية والتعليم، لمن يرغب في تقديم التظلم، سداد مبلغ قدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بها عن طريق البريد أو البنك الأهلي لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.





ويقوم الطالب بتقديم طلب للإطلاع على كراسة إجابته، لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة.





ويرفق إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية في المديرية التعليمية التابع لها.





ويحدد للطالب موعد للإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة من الساعة التاسعة صباحًا.





ويشترط، اطلاع الطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.





ويمنح الطالب درجات في حالة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.



