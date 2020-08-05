ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:00 م
ليفربول
ليفربول
وكالات

يأمل نادي ليفربول في أن ينهي صفقة التعاقد مع نجم نوريتش سيتي جمال لويس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض نورويتش سيتي، وفقا لصحيفة "التليجراف" الإنجليزية، عرضا من ليفربول بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لضم جمال لويس.

ويطلب نورويتش سيتي من "الريدز" بمضاعفة المبلغ، للظفر بخدمات اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما.

ولعب جمال لويس بانتظام مع فريقه الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز خلالها هدفا وحيدا، وظهر بمستوى مبهر.

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