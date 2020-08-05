ضربة موجعة للنصر قبل مواجهة الهلال في الدوري اليوم









يلاقي فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسه الهلال في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء.





وتلقى روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارا إداريا بمنع إشراك لاعب الفريق مايكون، والذي كان مقرر أن يلعب في مباراة الهلال اليوم.





وكانت إدارة نجحت في كسب خدمات مايكون بيريرا لاعب جلطة سراي، بشكل نهائي، بعدما كان معارا إلى الفريق السعودي.





وسافر اللاعب إلى بلاده منذ فترة، ثم عاد إلى السعودية، وعلى الرغم من ذلك تقرر إشراك اللاعب في المباريات عقب عودة النشاط، ولكن تراجع النصر عن قراره ليتم إدخاله الحجر الصحي.





- غيابات النصر أمام الهلال





وبذلك يغيب عن صفوف النصر، كلا من، عبدالله مادو، وفراس البريكان، بسبب الإصابة، بينما مايكون بيريرا للحجر الصحي.





ويقام اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت جرينتش.



