مني الشاذلي تعبر عن حسرتها على "بيروت"

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حدث أمس انفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت"، مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الانفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.





ونشرت الإعلامية مني الشاذلي، علم لبنان فوق العاصمة "بيروت"، وذلك لتعبر عن ألمها وحسرتها بعد حدوث إنفجار هائل في قلب العاصمة "بيروت"، من خلال صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وكتب "الشاذلي" قائله: "حبيبتي بيروت.. الألم يعتصرنا والحزن يملؤنا والصدمة تفجعنا من قلبي وروحي وعقلس ووجداني سلام لبيروت اللهم إحفظ لبنان بيروت في قلوبنا" بنبره تملئها أنين الحسرة علي ما حدث لبيروت بعد حدوث انفجار هائل أمس في قلب العاصمة "بيروت".





وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل.





وحدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.

