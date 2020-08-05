ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، الجمعة المقبل.

وسيقود الحكم الألماني فيليكس بريش المباراة المرتقبة بين السيتي والريال، حيث تُعد هذه هي المرة العاشرة التي يدير فيها بريتش مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال.

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ولم يعرف الملكي طعم الهزيمة سوى في مباراة واحدة من المباريات التسع السابقة، إلا أنها كانت خسارة مذلة أمام أياكس أمستردام، على ملعب سانتياجو برنابيو 4-1، وتسببت في وداع الملكي البطولة من دور الـ16 في مارس/آذار 2019.

يذكر أن بريش كان حكم نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف 2018، الذي فاز به الفريق الأبيض على يوفنتوس، ليحقق اللقب الأوروبي الـ12 في تاريخه.

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مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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