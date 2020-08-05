100 ألف برميل ترجع في إنتاج النفط الأمريكي

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو مقارنة مع 11.100 مليون برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.





ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن واردات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 864 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم لتصل إلى 6.010 مليون برميل يومياً.





في حين أن صادرات الخام الأمريكي تراجعت بنحو 392 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي إلى 2.819 مليون برميل يومياً.





وبالنسبة لصافي واردات النفط، والتي تمثل الفارق بين الصادرات والواردات، فشهدت زيادة بنحو 1.256 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.191 مليون برميل يومياً.





وعلى صعيد المخزونات الأمريكية، تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 7.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير لهبوط 3.4 مليون برميل.





أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فشهدت زيادة بنحو 419 ألف برميل في الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 2:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 3.6 بالمائة ليصل إلى 46.03 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بأكثر من 3.9 بالمائة مسجلاً 43.34 دولار للبرميل.