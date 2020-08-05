8 غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك أمام المصري بالدوري

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء، الموافق السادس من شهر أغسطس، والذي يشهد أيضا مباراة الزمالك والمصري.





وكان توقف النشاط الرياضي في مصر في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويقع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة بسبب كثرة الغيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة النادي البورسعيدي.





ويغيب عن الزمالك كلا من، شيكابالا، وعبد الله جمعة، وإمام عاشور بسبب الإيقاف، بينما الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة، أما الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لظروف الطيران بالمغرب.





جدير بالذكر أن لقاء الزمالك والمصري سوف ينطلق غدا الخميس، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.



