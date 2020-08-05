8 غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك أمام المصري بالدوري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:31 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء، الموافق السادس من شهر أغسطس، والذي يشهد أيضا مباراة الزمالك والمصري.

وكان توقف النشاط الرياضي في مصر في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويقع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة بسبب كثرة الغيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة النادي البورسعيدي.

ويغيب عن الزمالك كلا من، شيكابالا، وعبد الله جمعة، وإمام عاشور بسبب الإيقاف، بينما الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة، أما الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لظروف الطيران بالمغرب.

جدير بالذكر أن لقاء الزمالك والمصري سوف ينطلق غدا الخميس، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة المصري الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 8 غيابات

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل مانشستر ستي في وجود فيران توريس

منذ أقل من ساعتين

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا