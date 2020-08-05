محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصري بعد عودة الدوري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:13 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى.

وسيقود الحكم محمد عادل اللقاء وسيعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه والحكم الرابع عبدالعزيز السيد بينما حكم الفيديو أمين عمر ويعاونه أحمد حمدي.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.

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محمد عادل رياضة المصري الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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