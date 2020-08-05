بابلو ماشين مديرا فنيا لديبورتيفو ألأفيس

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:04 م
بابلو ماشين
بابلو ماشين
وكالات
كشف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني تعيين بابلو ماشين مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح النادي الباسكي في بيان له، أن عقد ماشين يمتد لموسم واحد فقط.

وسيحل المدرب الذي تمت إقالته في ديسمبر الماضي من إسبانيول، خلفا لخوان رامون لوبيز مونيز، الذي تسلم مهامه في يوليو 2019.

وأنهى ألافيس الموسم المنصرم في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة، ونجح في الهروب بصعوبة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ كان الفارق بينه وبين ليغانيس آخر الهابطين، ثلاث نقاط فقط.

وبدأت مسيرة ماشين التدريبية في نادي نومانسيا مع الفئات العمرية عام 2000، ليتدرج إلى أن بلغ الفريق الأول عام 2011، واستلم بعدها فريق جيرونا (2014-2018)، ثم انتقل إلى إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بين العامين 2018 و2019، فإسبانيول في الموسم المنصرم.

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