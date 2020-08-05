الضباب يخيم على مرتفعات الشفا والهدا بالطائف
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:07 م
اكتست مرتفعات الهدا والشفا بمحافظة الطائف غربي المملكة بالضباب في لوحة بانورامية ملفتة للأنظار زادت المكان جمالاً مع جمال الطبيعة التي انتشعت مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.
وتجولت عدسة واس ما بين معالم هذه الطبيعة متمثلة في الشفا وجبل دكا وواديي خماس وذي غزال، لتنقل للمتابعين هذا الجمال الأخاذ مبرزة حركة الضباب على قمة الهدا الذي أضفى على مرتفعات جبال الطائف المزيد من أجواء المتعة وكانت محل إعجاب زوار الطائف.
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