الضباب يخيم على مرتفعات الشفا والهدا بالطائف

اكتست مرتفعات الهدا والشفا بمحافظة الطائف غربي المملكة بالضباب في لوحة بانورامية ملفتة للأنظار زادت المكان جمالاً مع جمال الطبيعة التي انتشعت مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.



