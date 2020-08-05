طنطا يخوض مباراتي الإسماعيلي والحرس في الإسكندرية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عن خوض الفريق الطنطاوي مبارياته ضد كلا من الإسماعيلي وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الإسكندرية.

حيث سيخوض طنطا مباراته ضد حرس الحدود يوم 18 أغسطس في تمام الرابعة عصرا علي ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

بينما سيخوض ابناء السيد البدوي مباراة الإسماعيلي يوم 27 أغسطس علي ملعب الإسكندرية في تمام التاسعة مساءا.

يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قرر عودة المسابقات من جديد، وذلك بعد إيقاف دام لأكثر من خمسة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تشكيل مانشستر ستي في وجود فيران توريس

منذ ساعة و نصف

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

رسميا.. جهاز الرياضة يستضيف مواجهة الحدود وبيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا