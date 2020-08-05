عزل الفيوم يعلن دخوله "استراحة محارب" بعد انحصار كورونا وشفاء 85٪ من الحالات

أعلن فريق عزل الفيوم العام أن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت الي حد كبير وبنسبة تصل إلى ٨٥ ٪ بمراكز وقري محافظة الفيوم، مؤكدين ان الفيروس غير نشط كما كان في الاسابيع السابقة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الفريق بنادي محافظة الفيوم أمس بحضور جميع أعضاء الفريق ومؤسسيه وعدد من مسؤولي القري والمراكز بفرق العزل.





وأكدت سحر حمدي مؤسس الفريق ان المؤتمر يأتي في ظل الأعلان عن خطوات هامة بينها طمئنة المواطنين من فيروس كورونا حيث انه تم انحصاره، وأن اغلب الحالات التي نتولي متابعتها هي لحالات عزل منزلي وحالتهم مستقرة بنسبة كبيرة واعراضهم الصحية لا توحي بالخطر.



وأشار أشرف أبوالعنين أحد أعضاء مجلس إدارة فريق العزل أن الفريق أعلن توقف عمله مؤقتا ودخوله في استراحه محارب بسبب قلة الحالات ونجاح الحملة في دعم الحالات نفسيا وعلاجي وامداد ومساعدة المرضي البسطاء الغير قادرين، مشيرا الي ان الفريق سوف يقوم بتقديم كل سبل الدعم والرعاية لمن يطلب ذلك من خلال التواصل معهم وعدم الإخلال بواجبهم اتجاه اي مصاب بفيروس كورونا وتقديم كل الدعم له.



وأكد محمد المصري مسؤول الاتصال والدعم بالفريق ان الحالات قد انخفضت بعد ذروة ارتفاعها نتيجة ضعف الفيروس ومواجهته بسبل الوقاية واتباع أساليب العزل الصحية وعلاج الاعراض الظاهرة علي المرضى، مشيرا الي ان حتي الان نقوم بالاستجابه لطلبات المواطنين من تكريم موتي ودعم الحالات المصابة بالمنزل بجانب الكشف الدوري علي من يظهر عليه أعراض الفيروس.



وأضاف حمدي نجيب مسؤول التنظيم وضمن مؤسسي الفريق ان الفريق نظم مبادرات عديدة ضمن قوافل الخير وتوزيع الادوية والتغذية واستهداف قري الفيوم بأقامة سرادق وزيارة لكل قرية للكشف المجاني لجميع من يشعر بأعراض ومن ضمن القري قرية سيلا وفيديمين ومنشأة عبدالله وبني صالح وزاوية الكرادسة والمندرة وشارك أطباء وتمريض ومختلف المهن في عملية الكشف والمتابعه للحالات من خلال توفير كل سبل الدعم النفسي والطبي عبر خدمة التواصل المجاني مع أعضاء الفريق علي مدار ٢٤ ساعة.



وأشار المهندس شريف صلاح مسؤول المتابعة والإغاثة بالفريق ان الفريق نظم مبادرات طبية نجحت في قري الفيوم ولم يتأخر عن احد مضيفا ان جميع خدمات الفريق تقدم مجانا ودون تلقي اي أموال ورفضنا عروض كثيرة حتي لا نحسب علي تيار سياسي او حزبي مؤكدًا ان العمل خالص لوجه الله ولحماية الوطن وأبنائه.