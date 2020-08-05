منتحل صفة مستشار ينصب على 33 شابا بقرار وهمي لتعيينهم بمجلس الدولة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
فوجئ قائد حرس أمن مبنى مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء بتواجد، 33 شخصا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقى، وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينين في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، وذلك بمساعدة أحد الأشخاص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة. 

وأضافوا أنهم تواصلوا منذ فترة مع منتحل صفة المستشار دون علمهم بأنه "نصاب"، وطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل تعيينهم، وبالفعل قاموا بدفع المبالغ وحدد لهم اليوم لاستلام أوراق عملهم.

وتوجهوا لقسم شرطة الدقى لتحرير محضر بالواقعة.

وقررت الدائرة التاسعة والعشرون بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، إحالة الدعويين المقاميين من محمد إمام عبدالعزيز إمام والمطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قررت قبول الدعوي شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العظيم درويش غانم وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار والمستشار محمود رشيد محمد امين والمستشار احمد صبرى ابو رقية.

واختصمتا الدعويين، التي حملا رقمى ٩١٨٨ و٦١٩٢ لسنة ٢١ ق، كلا من رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بصفته.

وطالب المدعي الدعوى الأولي رقم ٦١٨٨ لسنة ٢١ قضانية، بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من استبعاد المدعى من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها يومى ١١ و١٢ أغسطس عام ٢٠٢٠.

وطالب المدعي في الدعوى الثانية رقم ٦١٩٢ لسنة ٢١ قضائية، قضاء إدارى القاهرة الدائرة الأولى، والتي قيدت بجدولها برقم ٤٧٧١٨ لسنة ٧٤ قضائية، بالحكم بقبولها شكلا وبإلغاء قرار الاستبعاد وقيده بجداول المرشحين لمجلس الشيوخ دائرة القليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته. 

وذكر المدعى شرحا لدعوييه أنه بناء على فتح باب الترشح لاثتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم الطلبات، تقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عن الدائرة الثانية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ومقرها محافظة القليوبية، وأن القرار المطعون عليه الصادر بإعلان كشف المرشحين لم يدرج به اسم المدعى ضمن المرشحين 
المقبولة طلبات ترشحهم، وأن ذلك القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون، لأن المدعى حال بلوغه سن الثلاثين عاما كان مسافرا خارج البلاد، ولدى عودته حكم عن جريمة التخلف عن التجنيد بالجنحة رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٠٤ جنح عسكرية شمال القاهرة، ثم رد إليه اعتباره بقرار نيابة شمال القاهرة السكرية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠١١٢ فى الطلب رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ رد اعتبار عسكرية شمال القاهرة، وأنه قدم ما يفيد بذلك ضمن أوراق طلب ترشحه.

يذكر إن المحكمة الإدارية العليا، سبق وأرست مبدأ وجوب توفر شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون الخاصة بالترشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعد بمثابة الإعفاء القانوني من أدانها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصاب مجلس الدولة صفة مستشار بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ ساعة الا ربع

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مانشستر ستي في وجود فيران توريس

منذ ساعة و نصف

تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الإداري": لا يجوز الترشح للشيوخ في حال التخلف أو الهرب من الخدمة العسكرية

إحالة طعن لاستبعاد مرشحي "الأحزاب" من النظام الفردي للإدارية العليا

القضاء الإدارى يقبل طعن مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

حيثيات استبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

خلال ساعات.. أحكام نهائية في 78 طعنا مقاما على انتخابات "الشيوخ"

الإدارية العليا تحجز دعوى نجل حسين صبور وعبد الحي عبيد لجلسة الغد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا