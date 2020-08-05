موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة





سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة نارية تجمع بين الهلال وغريمه الأزلي النصر، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت عن استئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين، اعتباراً من 4 أغسطس المقبل،





بدء بالجولة الـ23، فيما تختتم البطولة بالجولة الـ30 في 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف دام للأكثر من ثلاث أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.





وسينقل اللقاء عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.





ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 15 مواجهة، وتعادل في 6 لقاءات، فيما تلقى هزيمة في مباراة واحدة، وسجل لاعبيه 51 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.



