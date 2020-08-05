مركز البريد للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة يعود للعمل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي للإطمئنان على انتظام حركة سير العمل بالمركز بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أن مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات أصبح مستعداً لاستقبال الشحنات والبعائث البريدية من جميع الدول وذلك بعد تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية الأساسية المادية والعملية المطبقة على المرافق الحيوية، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لتأمين عمليات نقل البريد الدولى بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات معتمد دوليا لتقديم كافة خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري حيث إنه تم تطويره مؤخرا وفقا لأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية ليتم تقديم الخدمة بمستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى تحسين خدمة الشحن وتخفيض تكاليفها مشيراً الي أن المركز يعزز من التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لهم حيث أن المركز يعمل على تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الإلكترونية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين وتصديرها إلى الدول الافريقية وذلك لتسهيل عمليات التسوق الالكتروني للعملاء في تلك الدول بجودة عالية واسعار تنافسية. 


ودعا الدكتور شريف فاروق جميع العاملين الي بذل المزيد من الجهد لتحقيق طفرة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة فيما تقدمه من خدمات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

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