أثري يكشف عن نقوش نادرة عمرها 1250 عام مهددة بالاندثار بقرافة الشافعي (صور)

تعتبر النقوش الإسلامية سواء شواهد القبور، أو النصوص التأسيسية من أهم العناصر الأثرية، حيث أنها التاريخ مكتوبًا بيد أصحابها، ولا تقل أهمية بحال عن أي بردية أو نص مكتوب على حائط معبد مصري قديم، وتعتبر نقوش شواهد القبور أحد المصادر التي يعتمد عليها الباحث في تأصيل فترات تاريخية أو أحداث.





وكشف أبو العلا خليل الباحث الأثري المعروف، عن مفاجأة من العيار الثقيل في حوش شريف باشا، الكائن بشارع السيدة نفيسة في قرافة الإمام الشافعي، وهو حوش رائع للغاية تم تأسيسه على الطراز الإسلامي المملوكي.



