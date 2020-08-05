3 عقارات تنضم لقائمة لقاحات كورونا.. أحدهم يقتله في 3 أيام

يكتشف العلماء يوما بعد يوم خصائص وأعراض فيروس كورونا المستجد، لكي يتمكنوا من إنتاج لقاح للقضاء على الفيروس، وفي الآونة الأخيرة انضمت أدوية جديدة لخوض التجارب السريرية ضد فيروس كوفيد ١٩.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز لقاحات الجديدة لقضاء علي فيروس كورونا المستجد:





عقار" إس إن جي 001”:





أعلنت دراسة حديثة، التي أجرتها جامعة ساوثمبتون، عن عقار جديد يطلق عليه اسم "إس إن جي 001” لقضاء علي فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج أولية لاختبارات، أنه يحد بنسبة 79 في المئة من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس كورونا شكلًا حادًا، وقد خضع حوالي 100 مريض، الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء الذي يؤخذ بالتنشق.





ووفق الدارسة انخفضت معدلات الخطر بنسبة تصل الي 79 في المئة مقارنة بالأخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، حيث كان يستلزم تركيب جهاز تنفس اصطناعي لهم.





ويعتمد الدواء علي إحياء قدرة الرئتين وإبطال مفعول الفيروس، أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر.





دواء أفيبتاديل:





كشفت شركتا أدوية، يوم الأحد، عن تجارب سريرية واعدة لعلاج فيروس كورونا، حيث اثبتت فعاليتها للحالات الخطيرة من الفيروس.





وأوضحت الشركتان أن عقار "آر إل إف – 100" أو "أفيبتاديل"، يعالج الحالات خطيرة لكوفيد-19 في ثلاثة أيام فقط، وفق لما ذكرته "روسيا اليوم".





وقد أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منحت هذا العقار في يونيو ترخيصا لاستخدامه في الحالات الطارئة لعلاج أزمات الجهاز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.





دواء Pyramax:





أشارت دراسة جديدة نُشرت في موقع bioRxiv، إلى وجود دواء للملاريا ينتج مضاد للفيروسات، وقد دخل ضمن تجارب المرحلة الثانية في كوريا الجنوبية، ويعرف باسم Pyramax.

ووفق الدراسة فهو فعال في منع نمو كل من فيروس كورونا - CoV - 2 وفيروس الأنفلونزا، والتي قد تنتشر في أشهر الشتاء القادمة، مما يؤدي إلى تفاقم الوفيات والمرض.





ويعتبر عقار Pyramax مزيج من عقارين، أرتيسونات، وpyronaridine، حيث يعرف أن الدواءين لهم تأثير فعال في نشاط المضاد للفيروسات.

وتبين أن عقار بيروناريدين درجة أعلى من الحماية وأنتج انخفاضًا ملحوظًا أكثر في الحمل الفيروسي في الفئران والخنازير الغينية التي تواجه فيروس إيبولا.

وأكد الباحثون، أن البيروناريدين يقف تكاثر الفيروس، ثم درسوا تأثير الأدوية على تكاثر الفيروس بالنسبة للجرعة.



