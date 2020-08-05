عقب انفجار بيروت.. جو أشقر يطمئن جمهوره على صحته عبر "الفجر الفني"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت
طمأن الفنان اللبناني جو أشقر، جمهوره على صحته عقب انفجار لبنان، والذي وقع أمس ونتج عنه العديد من القتلى والمصابين.


وقال جو، في تصريح لـ"الفجر الفني": "الحمد لله أنا والعائلة بخير".


وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في ازمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.


جدير بالذكر أنه حدث أمس انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى والمصابين

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