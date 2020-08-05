وزير الشباب والرياضة: العاصمة الإدارية الجديدة جاهزة لاستضافة كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الدولة أقامت عددا من الصروح الرياضية الكبيرة في الفترة المقبلة، كما أن الوزارة تجهز في الوقت الحالي لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للصالات الرياضية من أجل تتبع هذه الصروح".

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"وصلنا إلى مراحل متقدمة في الانتهاء من إقامة هذه الصروح".

وتابع :"مواعيد انطلاق بطولة كأس العالم في موعدها ولم يطرأ عليها أي تغيير".

وأشار :"سيتم إجراء قرعة البطولة يوم 5 من شهر سبتمبر بحضور ممثلي 32 فريق المشاركين في كأس العالم وذلك في متحف الحضارات وهو أحدث المتحاف الموجودة ونسعى لتقديم قرعة تليق بنا".

وزاد :"تم تطوير مجمع صالات استاد القاهرة، وإنشاء صالة في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب".

وأكمل :"جميع الإنشاءات تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 80% أما صالة العاصمة الرياضية فانتهينا منها بنسبة 98%".

وأتم حديثه :"العاصمة الإدارية ستكون جاهزة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد كما أن عدد الكراسي في الصالات التي يتم تجهيزها 34 ألف كرسي وهم إضافة جديدة للصروح الرياضية المصرية التي أصبحت متواجدة والتي تمنح مصر الاستعداد لاستضافة أي أحداث رياضية".

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