"البحوث الإسلامية" يعلن فتح باب التقدم لمسابقة الابتعاث للخارج

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تعلن الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية عن فتح باب التقدم للمسابقة العامة للإيفاد للعام 2020/2021، للوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف، تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات لإيفادها إلى الخارج في بعثات أزهرية.

واشترطت الإدارة المركزية بالمجمع فيمن يتقدم للمسابقة أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات - على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج - حسب الأحوال- في ظل التخصص المطلوب، وألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85٪)، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

وأضافت الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية أنه يشترط أيضًا أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة، وألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج، وألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة.

وأوضحت الإدارة المركزية أنه يشترط ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق، وألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات (التحريرية - الشفوية) والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

كما أكدت الإدارة المركزية على ضرورة إرفاق المستندات الآتية بطلب الترشيح المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 20202021م وهي: إقرار بقبول الإيفاد طبقًا للقواعد المالية المقررة للأزهر الشريف، عدد (3) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء ـ معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم، صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير الدكتوراه)، صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.

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