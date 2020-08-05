وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي

عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"شعوري مثل أي مصري، فالرياضة وتحديدا كرة القدم تعتبر ترمومتر يعبر عن المجتمعات".

وأضاف :"نحن كحومة نجحنا في توفير الظروف وهذا هو دورنا ونجم الأراء وكل شخص يقوم بدوره".

وزاد :"الحمد لله الأمور تمت على خير بالنسبة لعودة الدوري، فالنشاط هو شريان الحياة الذي عاد مرة أخرى".

وتابع :"لو هناك أي أمور طارئة فسيتم إعادة النظر وفقا لتقدير إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزارء".

وأتم حديثه :"سعيد للغاية بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى مع ضرورة الحذر المحسوب وأشكر جميع المؤسسات الرياضية".

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