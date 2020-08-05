وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات

وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:20 م
علي نبوي
عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"شعوري مثل أي مصري، فالرياضة وتحديدا كرة القدم تعتبر ترمومتر يعبر عن المجتمعات".
وأضاف :"نحن كحومة نجحنا في توفير الظروف وهذا هو دورنا ونجم الأراء وكل شخص يقوم بدوره".
وزاد :"الحمد لله الأمور تمت على خير بالنسبة لعودة الدوري، فالنشاط هو شريان الحياة الذي عاد مرة أخرى".
وتابع :"لو هناك أي أمور طارئة فسيتم إعادة النظر وفقا لتقدير إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزارء".
وأتم حديثه :"سعيد للغاية بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى مع ضرورة الحذر المحسوب وأشكر جميع المؤسسات الرياضية".
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