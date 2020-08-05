وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى.. وشكرًا لجميع المؤسسات





عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.





وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت :"شعوري مثل أي مصري، فالرياضة وتحديدا كرة القدم تعتبر ترمومتر يعبر عن المجتمعات".





وأضاف :"نحن كحومة نجحنا في توفير الظروف وهذا هو دورنا ونجم الأراء وكل شخص يقوم بدوره".





وزاد :"الحمد لله الأمور تمت على خير بالنسبة لعودة الدوري، فالنشاط هو شريان الحياة الذي عاد مرة أخرى".





وتابع :"لو هناك أي أمور طارئة فسيتم إعادة النظر وفقا لتقدير إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزارء".





وأتم حديثه :"سعيد للغاية بعودة الحياة الرياضية مرة أخرى مع ضرورة الحذر المحسوب وأشكر جميع المؤسسات الرياضية".



