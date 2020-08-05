سعيد الماروق بعد انفجار لبنان: "سوف تلعنكم السماء والبشرية"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب المخرج اللبناني سعيد الماروق، عن غضبه الشديد من الانفجار الذي وقع مساء أمس في لبنان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر سعيد الماروق، مقطع فيديو للانفجار، وعلق عليه قائلاً: "سوف تلعنكم السماء، سوف يلعنكم التاريخ والبشرية، ارحلوا أيها القتلة، ارحلوا أيها السفلة أيها النظام المافيوي المجرم، ارحلووا".


وشهدت العاصمة اللبنانية في بيروت مساء أمس انفجار ضخم أثار الرعب في نفوس سكانها، أوضح الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط أكثر من 100 قتيل، و4000 جريح بسبب الانفجار، وأن الكارثة غير مسبوقة فكل مباني بيروت تضررت، كما أنه يوجد حالسًا ما يزيد عن 60 حالة حرجة جراء الانفجار.

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