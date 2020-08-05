ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 5.7 % في يونيو

أظهرت تقديرات رسمية يوم الأربعاء أن حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفع في يونيو إلى المستويات المسجلة في فبراير قبل إجراءات العزل العام، ليكمل انتعاشا بدأ في مايو بعد انخفاض قياسي في مارس وأبريل.





وارتفعت المبيعات في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة 5.7 بالمئة في يونيو عن من مايو، وفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. وقاد الإنفاق على الملابس ووقود السيارات هذا الارتفاع.





وكانت الزيادة في المبيعات أقل من 5.9 في المئة التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، لكن تعديلا بالزيادة لمبيعات مايو أيار عوض ذلك إلى حد بعيد.





وقال يوروستات يوم الأربعاء إن حجم التسوق قفز 20.3 بالمئة في مايو أيار، معدلا تقديراته السابقة بزيادة 17.8 في المئة، والتي كانت بالفعل أكبر زيادة منذ أن بدأ تسجيل إحصاءات منطقة اليورو في 1999.





وقد عوضت الزيادتان المتتاليتان في المبيعات بالكامل الانخفاض القياسي في مارس أذار وأبريل نيسان، عندما فرضت العديد من دول منطقة اليورو إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



