نمو أنشطة الأعمال البريطانية بأسرع معدل في 5 سنوات

أظهر مسح يوم الأربعاء نمو أنشطة الأعمال البريطانية في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية بأسرع معدل في أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي مع بدء تعافيها من تأثير إجراءات العزل العام التي فُرضت لمواجهة جائحة كوفيد-19.





وسجلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات 57.0 ارتفاعا من 47.7 في يونيو حزيران، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2015 وتقترب من القراءة المبكرة الأولية التي تبلغ 57.1.





وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات أيضا مسجلا أعلى مستوى في خمس سنوات عند 56.5 صعودا من 47.1 في يونيو، وهو ما يقل أيضا بقليل عن القراءة المبكرة.





وقال تيم مور المدير في آي.إتش.إس ماركت ”بدأ مقدمو الخدمات بالمملكة المتحدة يرون ضوءا في نهاية النفق بعد تراجع قياسي في نشاط الأعمال خلال الربع الثاني من 2020“.





وتعكس أرقام مؤشر مديري المشتريات معدل النمو وليس مستوى الإنتاج، ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن استعادة بريطانيا للفاقد القياسي في الإنتاج في مارس آذار وأبريل نيسان، الذي بلغت نسبته 25 بالمئة، قد يستغرق سنوات.











