خطيرة لـ رامي صبري تحقق 2 مليون ونصف مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

نجحت أغنية "خطيرة" لـ رامي صبري في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت 2 مليون ونصف مشاهدة، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "خطيرة" من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقى جلال الحمداوي.

وجاءت كلماتها كالآتي:"لأ دي خطيره بجد خطيرة،كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة،جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه، أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها، أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي،عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

وفي سياق آخر، شارك رامي صبري في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه لأغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

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