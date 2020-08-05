صرف منحة لـ1121 حالة غير مستفيدة من "تكافل وكرامة" بكفر الشيخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن صرف منحة 3 أشهر مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لغير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وعددهم 1121 أسرة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، بحد أدنى طفلين لكل أسرة، تحت إشراف المحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين من آثار جائحة كورونا "كوفيد 19"، تم إرسال أسماء غير المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الوزارة إلى منظمة الغذاء العالمية وسيتم صرف لكل أسرة 400 جنيه لمدة 3 أشهر عن طريق منافذ فوري بالرقم القومي.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة بدأت منذ بداية أزمة الفيروس تفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية تقديم مساعدات للقرى الأكثر احتياجًا، وكذلك العمالة غير المنتظمة المتضررة.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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