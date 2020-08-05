برلماني: انفجار مرفأ بيروت حادث مأساوي وكارثة على بلد شقيق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
نعى النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضحايا انفجار بيروت، متمنيا أن يتغمدهم الله برحمته وأن يلهم أهل لبنان كافة الصبر والسلوان في مصابهم، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وقال "هيكل"، في بيان له اليوم، أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

وأضاف "هيكل"، أن حادث انفجار مرفأ بيروت نكبة جديدة تعرضت لها لبنان في ظل العديد من المشكلات التي تعاني منها، داعيًا الأشقاء العرب وكل القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.

رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، بسبب انفجار بالقرب من وسط بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، جاء فيها: 

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.

إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.

وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل يتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيروت ضحايا انفجار بيروت بوابة الفجر اليوم انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ الفجر الحادث الأليم البرلمان

أخبار تهمك

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

موظف بميناء بيروت يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحادث الأليم

منذ ساعة الا ربع

مصدر يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار بيروت

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعود إلى بول بوجبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل: أتابع بقلق بالغ أثار انفجار مرفأ بيروت

حزب المصريين ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: لبنان في قلب كل عربي

دول عربية وغربية تعلن تضامنها مع حادث بيروت الأليم

رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت

رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني

دعما للبنان.. هاشتاج "انفجار بيروت" يتصدر الأكثر تداولًا في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا