لطيفة تتخطي حاجز المليون بـ"رد الباب وغرب"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
بعد مرور أسبوعين فقط على طرح النجمة لطيفة لأغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حققت الأغنية نجاح كبير فى الوطن العربي بالكامل وتخطت المليون مشاهدة، وتعيد الأغنية لطيفة للغناء باللهجة التونسية، وهو ما جعل الجمهور التونسي يتعلق بالأغنية بشكل كبير، والأغنية كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.
واستغل الجمهور التونسي كلمات الأغنية في توجيه رسائل سياسية مباشرة لأردوغان، حيث أرفقوا صوره على كلمات الأغنية، في رسالة واضحة منهم للمطالبة بإبعاده عن تونس وما يجري بها، خاصة بعد محاولاته الكثيفة مؤخرا لخلق فرص تواجد وقوة في تونس، من خلال دعمه للغنوشي وجماعة الإخوان داخل تونس.

وروجت لطيفة للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب يشار إلى أن لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى.

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