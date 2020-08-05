سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-8-2020 مقابل الجنيه المصري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر


استقر سعر الريال السعودى بالبنوك أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 5-8-2020، حيث سجل سعر الريال السعودي  فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الريال السعودى اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء  و4.27 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.22 جنيه للشراء ، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16  جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي إجريكول 4.16 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.15  جنيه للشراء.4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الأهلي اليوناني 4.15  جنيه للشراء ، 4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15  جنيه للشراء.4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.14 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.12 جنيه للشراء ، و4.27 جنيه للبيع.



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