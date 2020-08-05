"الأطباء" تتضامن مع الشعب اللبناني: "فُجعنا بمشهد الانفجار"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت نقابة أطباء مصر، تضامنها مع الشعب اللبناني خلال بيان صحفي أصدرته قبل قليل بعد الأحداث البنانية الأخيرة.

وقالت النقابة في بين لها، اليوم الأربعاء: "فُجعنـــا كما فُجع العالم كله بمشهد الانفجارات الدامي فى البلد الشقيق لبنان"، معربة عن خالص تعازيها والمواساة للشعب اللبنانى فى مصابه الجلل.

وأكدت النقابة على تضامنها الكامل مع الشعب اللبنانى حتى يخرج من محنته بسلام، قائلة: "ومن جانبنا سنتواصل مع جميع الجهات المختصة لبحث أوجه الدعم الممكن، سائلين المولى أن يَمن بالشفاء التام على جرحى الحادث الأليم وأن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وان يتمكن لبنان الشقيق من عبور تلك المحنة بسلام وأن يحمى هذا البلد الجميل من كل مكروه".

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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