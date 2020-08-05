بتكلفة 68 مليون جنيه.. توفير 1985 فرصة عمل في كفر الشيخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:34 م
المحافظ
المحافظ
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ: إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ 68 مليون جنيه لتوفير 1985 فرصة عمل وذلك كأهم انجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من 1 ديسمبر 2019م حتى 30 يونيو 2020.

ولفت إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 586 مشروعا بقيمة 68 مليونا و889 ألفا و241 جنيها بعدد 1985 فرصة عمل. 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيمًا أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ 39 دقيقة

مصدر يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار بيروت

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يعود إلى بول بوجبا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

موظف بميناء بيروت يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحادث الأليم

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

03:01 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا