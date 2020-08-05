إيكر كاسياس.. القديس الذي قهره قلبه

أعلن الإسباني إيكر كاسياس أسطورة حراسة المرمي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة دامت أكثر من 20 عامًا في ملاعب الساحرة المستديرة، حقق خلاها العديد من الإنجازات والبطولات والألقاب سواء مع ريال مدريد وبورتو أو منتخب إسبانيا.

وتعرض كاسياس لأزمة قلبية في مايو 2019، أبعدته عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية قبل ظهوره مؤخرًا في مراسم تتويج فريقه بورتو بكأس البرتغال، ليعلن بعدها في رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ماذا قدم إيكر كاسياس خلال مسيرته الكروية؟

كاسياس من مواليد 20 مايو 1981، في مدينة "موستوليس" الإسبانية، بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين بنادي ريال مدريد عام 1990 وتدرج في الفئات السنية المختلفة بالنادي الملكي وأثبت موهبته في حراسة المرمي حتي تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1999 واستمر معه 16 عامًا تقريبا.

خاض الحارس الإسباني 725 مباراة مع ريال مدريد، بإجمالي دقائق لعب فعلية (64913 دقيقة)، حقق 264 "كلين شيت"، بينما استقبلت شباكه 750 هدفًا، وحصل على 23 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 3 مرات.

جاءت مباريات كاسياس بقميص الريال بواقع (510 مباراة بالدوري الإسباني – 150 مباراة بدوري أبطال أوروبا – مباراتين بالتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال – 40 مباراة بكأس إسبانيا – 13 مباراة بكأس السوبر الاسباني – 5 مباريات بكأس العالم – 3 مباريات بكأس السوبر الأوروبي- مباراتين بكأس انتر كونتنينتال).

توج الحارس المخضرم بـ19 بطولة خلال مسيرته مع ريال مدريد(5 دوري اسباني – 3 دوري أبطال أوروبا – 4 سوبر إسباني – 2 كأس إسبانيا – 2 سوبر أوروبي – 2 كأس انتر كونتنينتال – 1 كأس العالم).

رحل كاسياس عن نادي ريال مدريد في صيف 2015 وانتقل لنادي بورتو البرتغالي، وخاض معه 156 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (14054 دقيقة)، استقبلت شباكه 116 هدفًا، وحقق 74 "كلين شيت"، حصل على 8 بطاقات صفراء.

حقق صاحب الـ39 عامًا، لقب الدوري البرتغالي مع بورتو موسم 2017 / 2018، كما فاز مع الفريق بكأس السوبر عامي 2018، 2019، ومؤخرا حصل مع الفريق على كأس البرتغال هذا الموسم.

في مايو 2019، خلال مشاركته في التدريبات مع بورتو، اشتكي كاسياس من آلام في الصدر ونُقل إلى أقرب مستشفى، وأعلن الأطباء في المستشفى أنه أصيب بنوبة قلبية وخضع لعملية جراحية، وذُكر أنه في حالة مستقرة، وتم استبعاده لبقية الموسم، على الرغم من أنه أبتعد عن الخطورة وكان من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل، إلا أن الأطباء حذروه من الاستمرار باللعب بشكل احترافي مرة أخرى.

أما عن مسيرته الدولية، مَثل إيكر كاسياس جميع المنتخبات الوطنية الاسبانية بمختلف الفئات السنية، وحصل مع منتخب تحت 16 عامًا على كأس أمم أوروبا 1997، وتوج مع منتخب تحت 20 عامًا بكأس العالم 1999، وكأس ميريديان في نفس العام.

انضم كاسياس لمنتخب اسبانيا الأول عام 2000 تحت قيادة المدرب خوسيه أنطونيو كاماتشو، وشارك مع الماتادور الاسباني في 168 مباراة دولية على مدار 16 عامًا تقريبًا، حقق 102 "كلين شيت"، واستقبلت شباكه 93 هدفا، وحصل على إنذارين ولم يتعرض للطرد إطلاقا.