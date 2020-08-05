دفاع مُحكم.. تعرف على تشكيل ليفربول في حال ضم عيسى ماندي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:31 م
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي
يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم المدافع الجزائري الدولي عيسى ماندي، نجم دفاع فريق ريال بيتيس الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول مستعد لدفع مبلغ يقارب 11 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وفي حال انضمامه لصفوف ليفربول، من المتوقع أن يكون اللاعب شراكة قوية في دفاع ليفربول، رفقة الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم الفريق.

وسيكون تشكيل ليفربول في حال انضمام ماندي رسمياً على النحو التالي.
حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - عيسى ماندي - أندي روبيرستون.
خط الوسط: جورجينو فينالدوم - فابينيو - جوردان هيندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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ليفربول عيسى ماندي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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