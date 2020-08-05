ريال مدريد يعود إلى بول بوجبا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي

أصبح مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي غامضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وتحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا بشأن إمكانية نقله على الرغم من صعوبة إبرام الصفقة بسبب سعرها.

 

ذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن بول بوجبا سيظل متعطشًا للألقاب وهذا سيجعله ينظر في مكان آخر بعيدًا عن مانشستر يونايتد.

 

ودائمًا ما يقوم مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا بانتقاد مانشستر يونايتد علنًا ​​ويناقش وضع لاعبه الفرنسي مع الفرق الأخرى.

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